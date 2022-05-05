 لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ71 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا، ضرب المرافق العسكرية في أنحاء البلاد وتحرير أراضي دونباس، بينما يجهد الغرب لتشديد العقوبات ضد موسكو وتقديم الدعم لكييف.

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المرصد : RT