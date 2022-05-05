مصر.. امرأة تستدرج بائع مجوهرات عن طريق “فيسبوك” وتستولي على ما يملكه تحت تهديد السلاح

مصر.. امرأة تستدرج بائع مجوهرات عن طريق “فيسبوك” وتستولي على ما يملكه تحت تهديد السلاح

مصر – استدرجت سيدة بائع مجوهرات من مدينة المحلة بوسط الدلتا بمصر عرض بضاعته على “فيسبوك”، وسرقت مشغولات ذهبية منه بالإكراه.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على 4 أشخاص متهمين باستدراج الجواهرجي من المحلة الكبري بمحافظة الغربية إلى مركز شرطة كرداسة والاعتداء عليه بالضرب وسرقة مشغولات ذهبية منه تحت التهديد بالسلاح.

وفي التفاصيل التي ذكرها موقع “البوابة نيوز” المصري، تلقى رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص يقيم بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية يفيد بقيام سيدة بمهاتفته تليفونيا وادعائها معاناتها من مرض عضوي ورغبتها في شراء مصوغات ذهبية كان قد عرضها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ومقيمة بدائرة المركز.

وقال الموقع المصري أن الضحية وفور حضوره فوجئ بـ3 أشخاص وربة منزل قاموا بالاستيلاء منه على المشغولات الذهبية بالإكراه تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

وأفادت بأنه وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين وتبين أنهم 3 أشخاص وربة منزل زوجة أحدهم وجرى اقتيادهم إلي ديوان المركز.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصدر: موقع “البوابة نيوز” المصري