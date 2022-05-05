واشنطن – أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، نقلا عن مسؤولين أمريكيين كبار لم تكشف هويتهم، إن واشنطن سلمت سلطات كييف معلومات استخبارية أدت إلى مقتل ضباط روس.

ووفقا للمصادر المذكورة، نقلت الولايات المتحدة سرا إلى أوكرانيا معلومات حول الوضع في ساحة المعركة في الوقت الحقيقي، بما في ذلك تفاصيل تحركات القوات الروسية بعد الإعلان عن بدء المرحلة الثانية من العملية الخاصة.

وأضافت الصحيفة: “ركزت الولايات المتحدة جهودها على نقل بيانات عن مواقع تواجد القوات الروسية، وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالقيادات المتنقلة للجيش الروسي، التي تتغير بشكل مستمر. وقام الجانب الأوكراني بمطابقة هذه البيانات مع معلوماته الاستخباراتية الخاصة، بما في ذلك الرسائل التي تم اعتراضها <…>، ونتيجة لذلك تم تنفيذ قصف مدفعي وهجمات أخرى أسفرت عن مقتل ضباط روس”.

ولم تحدد المقالة العدد الدقيق للضباط الروس التي زعمت بمقتلهم نتيجة تسريب المعلومات الاستخبارية، ونوهت بأن كييف لا تقوم بتنسيق جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية على المواقع الروسية، مع الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي