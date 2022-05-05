كييف – أفادت هيئة الأركان الأوكرانية، إن روسيا فقدت نحو 24 ألفا و700 جندي خلال عمليتها العسكرية التي بدأتها أواخر فبراير/ شباط الماضي ضد بلادها.

وذكرت هيئة الأركان في بيان، الخميس، أن الجيش الروسي خسر 200 جندي خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى نحو 24 ألفا و700 منذ بدء الهجوم على أوكرانيا.

وأضافت أن الجيش الأوكراني تمكن أيضا من تدمير 196 طائرة، و155 مروحية، و1092 دبابة، و499 مدفعا، و169 راجمة صواريخ، و83 نظام دفاع جوي.

كما خسرت روسيا، 1907 مركبات، و10 سفن وزوارق سريعة، و312 طائرة دون طيار.

بالمقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في 25 مارس/ آذار الفائت، مقتل ألف و351 من جنودها في أوكرانيا.​​​​​​​

وفي 24 فبراير الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة “تدخلا في سيادتها”.

الأناضول