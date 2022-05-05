الولايات المتحدة – أفادت بيانات رسمية، امس بارتفاع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة خلال مارس/ آذار الماضي 22.3 بالمئة على أساس شهري، ليسجل مستوى قياسيا عند 109.8 مليارات دولار.

وحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي (حكومي)، سجل عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادرات والواردات الخدمية والسلعية)، نحو 89.79 مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي في البيانات المعدلة.

وأشارت البيانات إلى نمو صادرات الولايات المتحدة 5.6 بالمئة على أساس شهري، إلى 241.7 مليار دولار في مارس، مقارنة بـ 228.82 مليار دولار في الشهر السابق.

وفقا للبيانات الجديدة، سجلت الواردات الأمريكية ارتفاعا شهريا بنسبة 10.3 بالمئة إلى 351.5 مليار دولار في مارس، من 318.51 مليار دولار في فبراير السابق.

ويعكس ارتفاع عجز الميزان التجاري الصعوبات التجارية حول العالم وسط تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في 24 فبراير الفائت.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة انكماشا مفاجئا بنسبة 1.4 بالمئة في الربع الأول من 2022، مخالفا توقعات محللين قدرت نموا بنسبة 1.1 بالمئة، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي.

ومؤخرا، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي إلى 3.7 بالمئة في 2022، و2.3 بالمئة في 2023، بانخفاض 0.3 بالمئة عن توقعات سابقة، بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وارتفاع الأسعار.

الأناضول