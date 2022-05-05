السعودية – أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، رفعا فوريا لأسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (“المركزي” الأمريكي).

وفي وقت سابق الأربعاء، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة مئوية ليصبح نطاقها 0.75 ـ 1 بالمئة.

وقالت مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي)، في بيان، إنه رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 0.5 نقطة مئوية من 1.25 إلى 1.75 بالمئة.

وأضاف المركزي السعودي، أنه رفع أيضا معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بـ0.5 نقطة مئوية، من 0.75 إلى 1.25 بالمئة.

وفي خطوة مماثلة، قرر مصرف الإمارات المركزي، رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة نصف نقطة مئوية فوق سعر الأساس.

واتخذ مصرف البحرين المركزي خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 50 نقطة أساس، من 1.25 بالمئة إلى 1.75 بالمئة.

وذكر المصرف في بيان: أنه “تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.00 بالمئة إلى 1.50 بالمئة، وسعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 1.75 بالمئة إلى 2.50 بالمئة”.

من جهته، قرر مصرف قطر المركزي، رفع سعر فائدة المصرف للإيداع (QCBDR) بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.50 بالمئة.

كما رفع المركزي القطري، سعر فائدة الإقراض من المصرف بــ25 نقطة أساس ليصبح 2.75 بالمئة، فيما رفع سعر إعادة الشراء بــ50 نقطة أساس ليصبح 1.75 بالمئة.​

كما قرر بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية ليرتفع بذلك من 1.75 بالمئة إلى 2 بالمئة، وذلك ابتداءً من الخميس.

ويتوقع على نطاق واسع أن تتخذ سلطنة عمان خطوة مماثلة برفع سعر الفائدة.

وتربط دول مجلس التعاون الخليجي عملاتها بالدولار الأمريكي، باستثناء الكويت التي تربط عملتها بسلة عملات من بينها الدولار، وتحافظ الدول الست على مواكبة قرارات الفيدرالي الأمريكي بخصوص أسعار الفائدة.

الأناضول