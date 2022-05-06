ألمانيا – تأهل آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بفوزه على ضيفه وست هام يونايتد الإنجليزي 1-0 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

ويدين الفريق الألماني بالفضل في الفوز لنجمه الكولومبي رافائيل بوري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ26 من عمر اللقاء.

ولعب الفريق الإنجليزي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ19 عقب طرد لاعبه آرون كريسويل.

وبهذا الفوز، تأهل آينتراخت فرانكفورت إلى المباراة النهائية لتفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-1، عقب فوزه في مباراة الذهاب في إنجلترا 2-1.

وسيواجه آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي، في الـ18 من مايو الجاري، المقررة على ملعب “لا كارتوخا” بمدينة إشبيلية الإسبانية، فريق غلاسكو رينجرز الإسكتلندي الذي صعد إلى النهائي بعد تغلبه اليوم في نصف النهائي الثاني على لايبزيغ الألماني بنتيجة 3-1، ليتفوق بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3-2، رغم خسارته في مباراة الذهاب في ألمانيا الأسبوع الماضي بهدف دون مقابل.

المصدر: RT