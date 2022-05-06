ليبيا – أكد عضو البرلمان علي التكبالي أن طرح الميزانية للحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا والموافقة عليها يعيد المشهد لحكومتين.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، أوضح أن الرؤى سوف تتضح في جلسة الإثنين المقبل حول قيمة الميزانية وبنود الصرف في حال جاهزيتها.

وأكد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لن يعطي أموالًا لشرق وجنوب ليبيا خشية المليشيات وإن لم تسيطر الحكومة على طرابلس.

وتابع سيحدث استقطاب وستكون هناك فوضى عارمة في البلاد، نظرًا لأن قرارات مجلس النواب التي لا تعجب المليشيات في الغرب الليبي لن يتم تنفيذها.

التكبالي شدد على أن المليشيات تناصر الكبير وتحميه كما يسانده الغرب في التحكم بأموال الليبيين، ما يشكل عقبة كبرى أمام الحكومة المقبلة.