اليمن – أكد الجيش اليمني، امس استمرار التزامه بـ”الوقف التام” لإطلاق النار رغم “خروقات” الحوثيين للهدنة الأممية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المركز الإعلامي للقوات المسلحة، اطلعت عليه الأناضول.

وأفاد البيان، “أن الجيش الوطني ملتزم بالوقف التام لإطلاق النار تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية”.

واتهم الجيش في البيان الحوثيين “بارتكاب 341 خرقا (للهدنة) في الفترة بين 30 أبريل/نيسان الماضي و4 مايو/آيار الجاري”.

وبحسب البيان شملت الخروقات “جبهات مأرب (وسط) وحجة والحديدة (غرب) وتعز (جنوب غرب) والجوف وصعدة (شمال) والضالع وأبين (جنوب)”.

وتمثلت هذه الخروقات وفق البيان، “بتنفيذ هجمات ومحاولات تسلل، وإطلاق 8 صواريخ باليستية وكاتيوشا نحو مناطق يمنية وسعودية آهلة بالسكان ومواقع عسكرية”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي حيال هذه الاتهامات.

وفي 1 أبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ عن موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين قابلة للتمديد، بدأت في اليوم التالي، مع ترحيب سابق من التحالف العربي الذي تقوده السعودية، والقوات الحكومية والحوثيين الموالين لإيران.

وتخلل الهدنة خروقات شبه يومية، وسط اتهامات متبادلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي بشأن ذلك.

ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.

الأناضول