السودان.. مقتل محتج دهسا على يد قوات الأمن في الخرطوم

السودان.. مقتل محتج دهسا على يد قوات الأمن في الخرطوم

السودان – أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أن محتجا قتل خلال مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين مناهضين للانقلاب في الخرطوم.

وقالت اللجنة في تغريدة على “تويتر” إن المحتج الذي لم تحدد هويته، دهسته عربة تابعة لقوات الأمن.

وذكرت أن عملية الدهس تسبب بإصابة المحتج في الرأس والصدر والبطن.

وأشارت أن القتيل يرفع إجمالي عدد المحتجين الذين لقوا مصرعهم منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021، إلى 95 شخصا.

وفي وقت سابق الخميس شهدت عدة مدن سودانية بينها الخرطوم، مظاهرات تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي في البلاد.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات ترفض إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.

ومقابل اتهامات له بتنفيذ انقلاب عسكري، قال البرهان إنه اتخذ هذه الإجراءات لـ”تصحيح مسار المرحلة الانتقالية”، متعهدا بتسليم السلطة إما عبر انتخابات أو توافق وطني.

المصدر: RT + وكالات