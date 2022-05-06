مدريد – تأهل الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أولا عالميا إلى نصف نهائي بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب، بفوزه اليوم الجمعة على البولندي هوبرت هوركاش بمجموعتين نظيفتين في ربع نهائي المسابقة.

وحسم النجم الصربي البالغ 34 عاما المباراة لمصلحته بمجموعتين دون مقابل، بواقع: 6-3 و6-4، خلال ساعة واحدة و21 دقيقة.

وسيواجه دجوكوفيتش في قبل نهائي البطولة البالغ مجموع جوائزها أكثر من 6.5 مليون يورو، الفائز من المواجهة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين الإسبانيان رافائيل نادال وكارلوس ألكاراس.

المصدر: rsport.ria.ru