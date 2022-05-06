الضفة الغربية.. العثور على جثتين في بئر قديمة جنوب نابلس

الضفة الغربية.. العثور على جثتين في بئر قديمة جنوب نابلس

فلسطين – إنتشلت فرق الإنقاذ، صباح اليوم الجمعه، جثتي مواطن ونجله نتيجة سقوطهما في بئر مياه قديمة ببلدة بيتا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، في فاجعة هي الثانية في أيام عيد الفطر .

وتمكنت طواقم الإنقاذ بمساعدة الأهالي، من انتشال جثتي المواطن موسى عبد الله فلاح حمايل وابنه أشرف موسى عبد الله (11 عاما) من داخل بئر قديمة بمنطقة “حرايق النمل” بالبلدة.

وأوضح رئيس بلدية بيتا محمود برهم، أن حمايل ونجله فقدت أثارهما الليلة الماضية، وبدأت عمليات البحث عنهما إلى أن عثر عليهما متوفيين داخل بئر قديمة.

من جانبه، ذكر مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة نابلس أمجد فراحته أنه تم نقل الجثتين للمستشفى وبدء التحقيق للوقوف على تفاصيل الوفاة وسببها المباشر.

المصدر: “صفا”