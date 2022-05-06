ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني أن الدعوة لجلسة الإثنين لم تتضمن جدول الأعمال، وأنها فقط حددت الموعد المقرر ومكان انعقاد الجلسة.

العباني وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف: “السلطة المنظمة تتمثل في الحكومة وهي التي يجب أن تكون لديها القدرة على ضبط الأوضاع على كافة الأراضي، إلا أننا أمام حكومة منتهية الولاية وأخرى معينة من قبل البرلمان، ما يعني أن استمرار حكومة الدبيبة هو اغتصاب للسلطة”.

وأشار إلى أن ما يسعى له رئيس الحكومة المكلفة من لبرلمان فتحي باشاآغا بشأن ممارسة المهام من سرت يدخل البلاد في أتون ازدواجية السلطة.

وشدد على أن ما يقوم به المصرف المركزي هو إقرار الأمر الواقع، خاصة في ظل المخالفات القانونية المرتبطة بإقالة محافظ المصرف، وانتهاء مدة الولاية، إلا أنه استمر في إدارة المصرف، ما يلحق المصرف بعيب اغتصاب السلطة وهي جناية يعاقب عليها القانون.

ودعا العباني النائب العام للتدخل وتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكبي جناية اغتصاب السلطة.