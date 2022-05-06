القدس – أفادت مراسلة RT في القدس، امس الخميس، إن خبراء متفجرات بالقوات الإسرائيلية في طريقهم إلى المسجد الأقصى بعد العثور على ما يشبه العبوات الناسفة داخل المصلى القبلي.

وذكرت المراسلة أنه وخلال تفتيش اعتيادي للقوات الإسرائيلية دخلوا للمسجد القبلي وفتشوا داخله وعثروا على “كوعين”.

وأشارت إلى أن أفراد الشرطة كانوا في حالة توتر شديد واتصلوا فورا بخبير متفجرات وهو في طريقه للمسجد.

من جهة أخرى، اقتحم 600 مستوطن يهودي باحات المسجد الأقصى برفقة قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، وذلك تلبية لدعوات “منظمة الهيكل الاستيطانية” للاحتفال بالذكرى الـ 74 لـ”تأسيس” إسرائيل.

وجاء هذا الاقتحام بعد إغلاق المسجد الأقصى أمام المستوطنين اليهود على مدار الأسبوعين الماضيين.

وعلى الرغم من الإجراءات الإسرائيلية، ردد مئات الفلسطينيين الذين تواجدوا في باحات المسجد الأقصى الهتافات المنددة، وسط اقتحامات المستوطنين التي قسمت إلى 22 مجموعة متتالية على مدار اليوم.

في المقابل اعتدت الشرطة الإسرائيلية على المصلين داخل المسجد، وحدثت مواجهات مع الشبان الفلسطينيين المتواجدين في باحات المسجد.

واعتقلت الشرطة 50 شابا بعد حصارهم في المسجد القبلي، حيث كسر قفل باب الرواق الشرقي من أروقة المسجد القبلي جراء إطلاق الرصاص المطاطي بكثافة على المرابطين حتى طال الزجاج الخارجي الذي يحمي منبر صلاح الدين الأيوبي.

المصدر: RT + وكالات