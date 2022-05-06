ليبيا – أكد تقرير تحليلي نشرته صحيفة “سياسات أوردو ديلي” الهندية وقوف نظام العقيد الراحل القذافي بوجه منا وصفتها بـ” قوى إمبريالية ” جعلت من الدولار مصدرًا لقيمة الثروة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أشار إلى أن هذه القوى أبعدت الذهب عن هذه المكانة، لضمان عدم امتلاك الدولة المالكة له للثروة بعد أن خدعت منظمات عديدة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي البلدان وأخذت منها ممتلكاتها الذهبية في مقابل دولارات ورقية.

وأضاف التقرير: إن هذه السياسة جعلت الدول النامية سوقًا للاستهلاك في ظل غياب الإنتاجية فيما تم تخفيض قيمة هذه الدولارات لاحقًا لتفقد الثروة الوهمية للبلدان قيمتها وتبقى تحت رحمة هذه القوى، مبينًا إن موقف العقيد الراحل القذافي ضد هذا النوع الجديد من الاستعمار يبين سبب الإطاحة بنظامه.

وتابع التقرير: إن ليبيا قبل العام 2011 حصلت على الاستقلال الاقتصادي بما لديها من مياه وغذاء وأموال نفطية ومصارف مملوك للدولة، وانتقلت لتكون واحدة من أفقر البلدان في إفريقيا إلى من بين أغناها.

وبين التقرير أن ليبيا لديها أكبر نظام ري في العالم المتمثل بمشروع النهر الصناعي، مؤكدًا أن السبب الرئيسي وراء تدمير البلاد في العام 2011 هو منع العقيد الراحل القذافي من إنشاء عملة صعبة مستقلة في إفريقيا يمكن أن تسمح لها بالتخلص من آخر السلاسل الثقيلة من الاستغلال الاستعماري.

ترجمة المرصد – خاص