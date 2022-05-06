السعودية – أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا يقضي بإنشاء هيئة لتطوير محافظتي الأحساء والطائف، وفقا لما ذكرته “واس”.

وأصدر الملك سلمان اليوم مجموعة من الأوامر الملكية فيما يلي أبرزها:

– إنشاء هيئة لتطوير الأحساء. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

– إنشاء هيئة لتطوير الطائف. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

– تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظا للطائف بالمرتبة الممتازة

– إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظ الأحساء من منصبه

– تعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظا للأحساء بالمرتبة الممتازة

– تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية

– تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظا لجدة بالمرتبة الممتازة.

المصدر: واس + سبق