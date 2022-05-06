النرويج – كشف النقاب عن تمثال لمهاجم بوروسيا دورتموند الألماني إيرلنغ هالاند في النرويج، في أحدث جزء من التماثيل الغريبة والمثيرة للسخرية لمشاهير كرة القدم.

وتلقى هالاند البالغ 21 عاما العديد من الأوسمة كونه هدافا موهوبا يسجل أهدافا رائعة للغواصات الصفراء في الدوري الألماني، لكن التمثال لا يضيف له الكثير من البريق الذي حصل عليه مؤخرا.

وكشف النحات النرويجي كجيتيل باران عن تمثال خشبي عملاق لهالاند، بدأ في تنفيذه في مدينة ألغارد القريبة من منطقة غايرين جنوبي البلاد، مسقط رأس اللاعب المطلوب بقوة في أكبر أندية أوروبا.

ورغم أن التمثال لم ينته بعد، فإن ملامح وجهه بدت واضحة، والنتيجة النهائية هي تمثال ضخم يبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار ويزيد وزنه عن 700 كغ، لكنه للأسف تحول إلى أضحوكة لعشاق كرة القدم.

وقال باران لهيئة الإذاعة النرويجية “إن آر كي”: “إنه لشرف عظيم أن يسمح لي بتجسيد هالاند كمنحوتة، إنه أمر صعب حقا”.

وأضاف: “من الرائع العمل بالخشب. يمكنك أن ترى أنه “التمثال” ينفجر ويعيش، ويحصل على طابعه الخاص”.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها كرة القدم لتمثال غريب، ففي السابق، تم الكشف عن التمثال البرونزي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في مطار ماديرا في عام 2017 الذي لقي ردود فعل سلبية، كما كان تمثاله في ولاية جوا الهندية مضحكا.

وبالمثل، أثار تمثال للنجم المصري محمد صلاح، في شرم الشيخ عام 2018، الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مظهره المضحك.

المصدر: insidesport