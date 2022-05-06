إنجلترا – كشفت تقارير إعلامية أن شركة الطاقة البريطانية “شل” اقتربت من بيع شبكة محطات الوقود التي تملكها في روسيا. ويأتي ذلك في ظل الضغوطات الغربية على موسكو والمتمثلة بالعقوبات.

وذكرت صحيفة “فوربس” نقلا عن مصادر، أن شركة النفط والغاز “شل” تستعد لبيع أعمالها في محطات الوقود في روسيا، ومن بين المشترين المحتملين “لوك أويل”، أكبر شركة نفط خاصة في روسيا.

وعلق رئيس اتحاد الوقود الروسي بافيل بازينوف على ذلك قائلا، إن الصفقة يمكن إتمامها بسرعة كافية وبحسم كبير للمشتري المحتمل. وأضاف: “أعتقد أن عملية الشراء ستتم بحسم كبير من سعر التجزئة الحقيقي، لأن (شل) الآن في وضع تفاوضي ضعيف، وتحتاج الشركة إلى مغادرة روسيا بسرعة لأسباب سياسية”.

وفي وقت سابق، أشارت شركة “شل” إلى أنها خسرت نحو 3.9 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري بسبب انسحابها من روسيا.

وفي نهاية فبراير الماضي، أعلنت الشركة البريطانية العملاقة للنفط والغاز “شل” أنها ستتخلى عن حصصها في عدة مشاريع مشتركة مع مجموعة “غازبروم” الروسية في روسيا.

المصدر: نوفوستي