بعد خسائر في الانتخابات المحلية.. نائب بريطاني يثير شكوكا حول مستقبل جونسون

بعد خسائر في الانتخابات المحلية.. نائب بريطاني يثير شكوكا حول مستقبل جونسون

إنجلترا – أثار عضو برلماني من حزب المحافظين البريطاني شكوكا بشأن مستقبل رئيس الحكومة بوريس جونسون بعد الخسائر الفادحة التي تكبدها الحزب في الانتخابات المحلية.

وقال ديفيد سيموندز إنه يجب على جونسون أن يواجه فضيحة الحفلات خلال إجراءات العزل “بارتي غيت”، معتبرا أن “الغضب العام من خرق القانون في داونينغ ستريت كان الرسالة الواضحة من الناخبين”، بعد أن انتزع حزب العمال ثلاثة أحياء رئيسية في لندن من المحافظين.

وأضاف: “لقد كانت رسالة واضحة جدا على عتبة الباب.. من الواضح أن رئيس الوزراء لديه بعض الأسئلة الصعبة للإجابة عليها”، مشيرا إلى أن “الرسالة التي سمعتها هي أن الناس كانوا إيجابيين على نطاق واسع بشأن سياسات الحكومة، لكنهم ليسوا سعداء بما سمعوه عن فضيحة “بارتي غيت”.

وكشف سيموندز إن جونسون قد وعد بتحمل “المسؤولية الكاملة عن نتائج الانتخابات هذه”.

ورغم الخسائر التي مني بها المحافظون، قلل رئيس حزب أوليفر دودن، من أهمية الحديث عن انتكاسات كبيرة، حيث أشار خبراء الانتخابات إلى أن حزب العمال قد تراجع في أجزاء أخرى من إنجلترا.

وقال دودن: “نحن في منتصف المدة وهي صورة مختلطة تماما لأنك إذا نظرت في مكان آخر، سواء كان ذلك في هارتلبول أو نونتون وتوروك، فقد حققنا مكاسب”، معتبرا أنه “إذا نظرنا إلى الصورة بشكل كامل فلا أعتقد أننا سنرى أن حزب العمال لديه الزخم لتشكيل الحكومة المقبلة”.

المصدر: “الإندبندنت”