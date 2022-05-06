إسرائيل – أدان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الهجوم الذي وقع في مدينة إلعاد شرق تل أبيب مساء أمس الخميس، والذي أسفر عن سقوط 3 قتلى على الأقل و4 جرحى، ووصفه بأنه “هجوم إرهابي”.

وقال بلينكن، في بيان له إن الهجوم “كان شنيعا خاصة مع احتفال إسرائيل بعيد استقلالها”، مؤكدا “أننا نظل على اتصال وثيق مع أصدقائنا وشركائنا الإسرائيليين ونقف معهم بحزم في مواجهة هذا الهجوم”.

وأضاف: “كان هذا هجوما مروعا استهدف الرجال والنساء الأبرياء، وقلوبنا مع الضحايا وذوي القتلى، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل”.

من جانبه أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سولفيان وقوف الولايات المتحدة مع إسرائيل “في مواجهة الهجوم الإرهابي”.

المصدر: i24news