البرازيل – وجه أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه رسالة تهنئة لمواطنه رودريغو نجم ريال مدريد الإسباني بعد أن أنقذ فريقه من الخروج من الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي.

ونشر بيليه صورة تجمعه برودريغو عبر حسابه في “إنستغرام”، وأرفقها بالقول: “كنت أعرف دائما بأن يوم التهنئة سيأتي يا صديقي، فلا يوجد طريق آخر لهؤلاء الذين يعملون بجد ويحبون ما يقومون به، أنا على ثقة بأنك ستجلب لنا المزيد من البهجة، تهانينا لريال مدريد، لا أستطيع انتظار مشاهدة المباراة النهائية”.

ولعب رودريغو دور البطل والمنقذ لفريقه الملكي في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الأربعاء ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

فبعد فوز مانشستر سيتي في مباراة الذهاب في إنجلترا بنتيجة 4-3، ظهر الريال بشكل متواضع خلال مباراة الإياب أمس أمام جماهيره التي ملأت مدرجات ملعب “سانتياغو برنابيو” في العاصمة مدريد، واهتزت شباكهم في الدقيقة الـ73 عن طريق الجزائري رياض محرز لتتلقى حظوظهم في التأهل إلى النهائي ضربة موجعة.

وفي اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء قلب رودريغو الطاولة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين في الدقيقتين 90 و90+1، لينتهي الوقت الأصلي من المباراة بفوز ريال مدريد بنتيجة 2-1، وبذلك تعادل الفريقان 5-5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ولجأ الفريقان لوقتين إضافيين، حسمهما الفريق الملكي لمصلحته عن طريق نجمه الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من الشوط الإضافي الأول من ركلة جزاء.

وتأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية للبطولة القارية العريقة للمرة الـ17 في تاريخه بعد تفوقه في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 6-5.

وسيتنافس ريال مدريد على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع ليفربول الإنجليزي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى على حساب فياريال الإسباني.

المصدر: RT