تباين أداء بورصات الخليج مع استئناف التداول بعد العيد

تباين أداء بورصات الخليج مع استئناف التداول بعد العيد

أبوظبي – تباين أداء أربع بورصات خليجية، امس في أول يوم تداول بعد عيد الفطر، في حين ما زالت أسواق السعودية وقطر وسلطنة عمان في عطلة.

​​​​​​​وكان أبرز العوامل المؤثرة في أداء هذه الأسواق ارتفاع أسعار النفط شديدة التأثير على اقتصادات المنطقة، وقرارات بنوكها المركزية برفع أسعار الفائدة أسوة بالمركزي الأمريكي.

وبحلول الساعة 14:22(ت.غ)، جرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يوليو/تموز، عند 112.18 دولار للبرميل، بارتفاع 2.04 دولار أو بنسبة 1.85 بالمئة.

وزادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو/حزيران، 1.69 دولار أو بنسبة 1.57 بالمئة، إلى 109.5 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر بورصة دبي بنسبة 0.37 بالمئة إلى 3733.7 نقطة، مدفوعا خصوصا بمكاسب أسهم عقارية بقيادة “إعمار للتطوير” مرتفعا بنسبة 1.74 بالمئة، وزاد سهم بنك دبي التجاري بنحو واحد بالمئة.

في المقابل، انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.13 بالمئة إلى 10028.5 نقطة، وكان أبرز الأسهم الخاسرة سهما “أدنوك للتوزيع” و”اتصالات”، منخفضين بنسبة 1.45 بالمئة و1.43 بالمئة على الترتيب.

وقفز المؤشر الأول في سوق الكويت بنسبة 1.23 بالمئة إلى 9422.5 نقطة، مدعوما بمكاسب أسهم البنوك بعد قرار رفع الفائدة، بقيادة سهما بنكي الأهلي الكويتي وبنك الكويت الوطني، مرتفعين بنسبة 6.33 بالمئة و2.19 بالمئة على الترتيب.

ونزل مؤشر البحرين بنسبة 0.09 بالمئة إلى 2054 نقطة، مدفوعا بهبوط ثلاثة أسهم بقيادة مجموعة البركة المصرفية، الذي انخفض بنسبة 2.13 بالمئة.

الأناضول