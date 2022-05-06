تركيا – أكد وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، أن بلاده تمضي بخطوات واثقة وثابتة نحو رفع قيمة صادراتها إلى 250 مليار دولار سنويا.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على تويتر، الخميس، علق فيها على أرقام الصادرات في أبريل/ نيسان الماضي.

وقال نباتي: “سنواصل المضي قدمًا ليل نهار، بالتنسيق مع جميع مؤسساتنا ومنظماتنا، وبخطوات حازمة، نحو تحقيق هدفنا المتمثل في إنشاء تركيا أكثر ازدهارًا”.

وأوضح أن ثمار النموذج الاقتصادي التركي الجديد القائم على أساس الاستثمار والإنتاج والتصدير والعمالة، بدأت تظهر بشكل واضح، من خلال بلوغ قيمة الصادرات في أبريل الفائت، 23.4 مليار دولار.

وشكر نباتي كافة المصدرين الأتراك على هذا الإنجاز، مبينا أن هذا الرقم يعد مهما جدا في ظل الظروف الدولية الراهنة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير التجارة التركي محمد موش، إن صادرات بلاده سجلت أعلى رقم شهري على الإطلاق في أبريل الماضي، بزيادتها 24.6 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من 2021، وبلغت 23.4 مليار دولار.

الأناضول