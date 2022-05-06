ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشره موقع “ذا فالي بوست” الإخباري الأميركي أن الأزمة الأوكرانية الروسية قد تفتح الباب أمام توريد المزيد من الغاز الليبي لأوروبا.

التقرير المقتضب الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، أوضح أن ليبيا لديها مجال واسع لزيادة إمداداتها الغازية إلى الاتحاد الأوروبي على المدى المتوسط، مبينا أن هذا يأتي لكونها تملك احتياطيات بمقدار 1500 مليار متر مكعب فيما لا تنتج سوى 16 مليار منه.

ونقل التقرير عن مؤسس مركز أبحاث الطاقة الفرنسي “بيتروستتراتيز” “بيير تيرزيان” قوله: إن ليبيا ترتبط بخطوط مباشرة لنقل غازها إلى إيطاليا، وهو ما يؤكد إمكانية أن تلعب البلاد دورا بارزا في تغطية الاحتياجات الغازية الأوروبية في ظل الخلافات بشأن الوارد من الغاز من روسيا.

ترجمة المرصد – خاص