تونس – واصل التضخم في تونس ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، مسجلا زيادة جديدة في أبريل/نيسان الماضي بنسبة 7.5 المئة، على أساس سنوي، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء صدرت، الخميس.

وقال ” المعهد الوطني للإحصاء (حكومي) إن “نسبة التضخم واصلت ارتفاعها لتبلغ مستوى 7.5 بالمئة خلال شهر أبريل بعد ان كانت في حدود 7,2 بالمئة في مارس و7 بالمئة في فبراير و6.7 بالمئة خلال شهر يناير “.

وأرجع المعهد ارتفاع معدل التضخم في أبريل إلى “تسارع نسق ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ من 21 بالمئة (في مارس) الى 24.2 بالمئة (في أبريل)، وأسعار الملابس والأحذية من 9.8 بالمئة الى 10.1 بالمئة، وأسعار الأثـاث والـتـجـهـيزات والخدمات الـمـنـزلـيـة من 6.1 بالمئة الى 7.4 بالمئة، وأسعار مواد وخدمات النقل من 5.9 بالمئة الى 6.7 بالمئة”.

وتعاني تونس من ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية، أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز، ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.

الأناضول