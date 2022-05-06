روسيا – أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، إن روسيا لن تكون قادرة على الشعور بالأمان قبل تحديد وضع كييف المحايد وغير النووي.

وقال فولودين في مقابلة مع إذاعة “كي بي”: “تهدف العملية إلى ضمان سلامة مواطني روسيا الاتحادية، سواء الذين يعيشون في بلدنا أو على أراضي جمهورية دونيتسك الديمقراطية وجمهورية لوغانسك الشعبية، مما يضمن السلام في المستقبل وقدرة البلاد على التطور، موضحا أن “مقترحاتنا بأن تصبح أوكرانيا غير تكتلية ودولة خالية من الأسلحة النووية، تم رفضها، وهذا ليس هو الحال. حتى يتم اتخاذ مثل هذا القرار، لا يمكننا أن نشعر بالأمان”.

وأكد رئيس مجلس الدوما أن “الأيديولوجية النازية اليوم هي في الواقع أساس النظام السياسي بأكمله في أوكرانيا”، مؤكدا ان نظام كييف “يحمل تهديدا محتملا لمواطنيها”.

المصدر: “نوفوستي”