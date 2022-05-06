روما يتأهل إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليستر سيتي

روما يتأهل إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي على حساب ليستر سيتي

إيطاليا – تأهل فريق روما الإيطالي إلى المباراة النهائية للنسخة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بتغلبه على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي 1-0 في إياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

وسجل نجم “ذئاب” روما، الإنجليزي تامي أبراهام هدف المباراة الوحيد برأسية متقنة في الدقيقة الـ11 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، تأهل روما إلى المباراة النهائية لتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2-1، عقب التعادل في مباراة الذهاب في إنجلترا بهدف لكل فريق.

وضرب روما موعدا في المباراة النهائية المقررة في العاصمة الألبانية تيرانا في الـ25 من مايو الجاري مع فينورد الهولندي، الذي صعد إلى النهائي عقب تعادله من دون أهداف مع مضيفه مارسيليا الفرنسي في نصف النهائي الثاني، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب في هولندا بنتيجة 3-2.

المصدر: RT