إنجلترا – عبر المصري محمد صلاح جناح ليفربول عن تفاؤله بتحقيق فريقه 4 ألقاب، هذا الموسم، وذلك بعد حصوله على جائزة لاعب الموسم في إنجلترا برأي النقاد، خلال حفل أقيم في لندن مساء الخميس.

وبعد تقديم أسطورة الريدز إيان راش الجائزة لصلاح، قال الدولي المصري: “شعور عظيم، أود شكر كل من صوت لي.. بالطبع يشكل الصحفيون جزءا كبيرا من عائلة كرة القدم، ونأمل أن نتمكن من الفوز بالمزيد هذا الموسم”.

وعما إذا كانت الرباعية واقعية، أجاب: “أعتقد ذلك.. ليس كل شيء في أيدينا، علينا أن نفوز بمبارياتنا في الدوري، ونرى ما إذا كان السيتي سيخسر نقاطا أم لا”.

وتابع: “لديهم (مانشستر سيتي) فريق رائع ومدرب رائع، وأنا متأكد من أنهم يريدون الاستمرار في الفوز.. لكن هذا ممكن، نحتاج فقط إلى التركيز على مباراة توتنهام، وأن ننطلق من هناك”.

وأضاف: “لقد كنا معا لمدة 5 سنوات، ونحن نعرف ما يلزم للفوز.. في المباراة الأخيرة (ضد فياريال في دوري الأبطال) كنا متأخرين 2-0 خارج أرضنا، وتمكنا من العودة.. هذا مهم حقا لعقليتنا وللمباريات المقبلة.. لدينا عقلية تمكننا من الفوز بأي لقب”.

وعن نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر أمام ريال مدريد يوم 28 مايو الجاري، قال صلاح الذي خسر النهائي أمام الفريق الملكي عام 2018، بعد تعرضه للإصابة وخروجه مبكرا في الشوط الأول: “أنا متحمس جدا.. ومتأكد من أن الفريق أيضا متحمس جدا لذلك”.

وأكمل: “أنا متأكد من أنها ستكون مباراة صعبة، لقد هزموا (ريال مدريد) الكثير من الفرق الجيدة.. نحتاج فقط إلى التركيز.. نعم (إنها مهمة ثأرية)، لقد خسرنا نهائي 2018 (ضد الميرينغي) وكان يوما حزينا لنا جميعا.. حان وقت الانتقام”.

يذكر أنها المرة الثانية التي يفوز فيها صلاح بجائزة لاعب الموسم في إنجلترا، بعد موسم (2017-2018).

المصدر: “وكالات”