الولايات المتحدة – أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأمريكية الأسبوعية بمقدار 19 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، في أعلى مستوى منذ 7 أسابيع.

وقالت وزارة العمل الأمريكية، في بيان، إن 200 ألف أمريكي تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي بتاريخ 30 أبريل/ نيسان، مقارنة بـ 181 ألفا بالقراءة المعدلة للأسبوع السابق.

وجاءت طلبات إعانة البطالة خلال الأسبوع الأخير، أعلى من توقعات المحللين باستقرارها، فيما تعد الطلبات عند أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 12 مارس/ آذار 2022.

ويعكس ارتفاع طلبات إعانة البطالة، الضغوط على سوق العمل بسبب ارتفاع مستويات التضخم وزيادة أسعار الطاقة لمستويات قياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويعتقد على نطاق واسع، أن عدد الأمريكيين الذين يفقدون وظائفهم بشكل دائم أو مؤقت، أكبر بكثير مما يرد بالبيانات الرسمية.

ويقيس مؤشر إعانات البطالة التغير في أعداد المتقدمين للحصول على إعانات البطالة للمرة الأولى خلال الأسبوع الماضي، ويتم تجميع بياناته بصفة أسبوعية.

الأناضول