القدس – أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، امس عن قلقه حيال استمرار التوترات في القدس، قائلا: “لا مبرر للعنف”.

جاء ذلك وفق ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وفي وقت سابق الخميس، اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، بحراسة مشددة من قبل الشرطة.

وقال دوجاريك: “الأمين العام يتابع الموقف ويشعر بقلق عميق حيال استمرار التوترات في القدس، لا سيما حول الأماكن المقدسة”.

وأضاف: “نكرر مرة أخرى ونؤكد موقفنا بأن الوضع الراهن في الأماكن المقدسة يجب أن يبقى كما هو وأن يتم احترامه”.

وأردف دوجاريك: “لا مبرر لأي عنف، ولا عذر لأية استفزازات في الحرم الشريف، وعليهم التوقف الآن لمنع أي تصعيد إضافي”.

وتابع: “منسقنا (لعملية السلام في الشرق الأوسط) تور وينسلاند، باق على اتصال بكل الأطراف المعنية، وهو يحث على الهدوء وضبط النفس”.

وكانت جماعات استيطانية إسرائيلية، قد دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة ذكرى تأسيس إسرائيل الذي يصادف الخميس 5 مايو/ أيار.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في بيان، إن 792 مستوطنا اقتحموا المسجد، خلال الفترتين الصباحية، بواقع 599 مستوطنا، والمسائية 193 آخرين.

الأناضول