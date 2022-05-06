ليبيا – وصف رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا عملية البنيان المرصوص بأنها تمثل “نموذجًا مهمًا” للوحدة الوطنية، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة للعملية.

باشاآغا وفي منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال: “عملية البنيان المرصوص روت دماء الليبيين جميعًا مدينة سرت لتحريرها من الإرهاب، وسَرَتْ في عروق الوطن روح السلام بفضل تضحيات رجال البنيان الأبطال”.

وأضاف: “متى تنازعنا يتسلل الإرهاب فيما بيننا وتُسلب سيادة دولتنا، ووحدة الليبيين هي السلاح الأقوى لمواجهة الإرهاب والمتطرفين، فبوحدة الليبيين نكتسب عزتنا وكرامتنا”.

وترحم باشاآغا على “شهداء البنيان المرصوص الأبرار”، موجهًا أسمى آيات الإجلال والإكبار للجرحى “الأبطال” الذين لم ينالوا حقهم من الوفاء و التقدير.

باشاآغا ثمن جهود الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة لما قدموه من دعم متميز لعملية البنيان المرصوص.