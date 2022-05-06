ليبيا – تحدث تقرير تحليلي نشرته مجلة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية عن خارطتي الطريق السياسيتين الراميتين إلى إجراء الانتخابات التشريعية في ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما جاء فيه صحيفة المرصد، أكد أن الخارطة الأولى اعتمدها رئيس حكومة تصريف الأعمال لإجراء هذه الانتخابات في موعد أقصاه الـ23 من يونيو المقبل فيما تم اعتماد الخارطة الثانية من قبل مجلس النواب للمضي في هذا الاستحقاق في غضون 14 شهرَا.

واتهم التقرير مجلس النواب بمحاولة تهميش المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز، في وقت لا يمكن فيه للدبيبة تنظيم الانتخابات التشريعية في يونيو المقبل من دون الاتفاق مع المجلس الذي لن يسمح بذلك، مؤكدًا أن حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا لن تتولى السلط في ظل الفوضى الحالية.

ورجح التقرير استمرار هذا النوع من الفوضى في ليبيا مع عدم إمكانية إجراء الانتخابات التشريعية خلال هذا العام، إذ قد يستغرق الأمر عامين آخرين قبل أن يدلي الليبيون بأصواتهم ويبدؤوا في تحويل هذا التحول السحري الموعود منذ فترة طويلة إلى استقرار وسلام.

ترجمة المرصد – خاص