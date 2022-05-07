السعودية – أعلنت السعودية عن استثمارها 6 مليارات دولار في مشروعات لألواح الصلب ومعادن بطاريات السيارات الكهربائية، في إطار مشروع رؤية المملكة 2030 التنموي.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، إن وزارته “وفرت 6 مليارات دولار لمجمع لألواح الصلب ومصنع لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية في إطار خطط لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين”.

وأضاف الخريف أن “هدف الوزارة هو تمويل 9 مشروعات للمعادن والفلزات، والغرض هو تدعيم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية”.

وتشمل المشاريع الـ9 مجمعا لألواح الصلب بقيمة 4 مليارات دولار لبناء السفن، ومشروعات في قطاعات النفط والغاز والبناء والدفاع ومجمع الصلب “الأخضر”، الذي سيوفر السيارات وتغليف المواد الغذائية والآلات والمعدات، وقطاعات صناعية أخرى. وكلا المشروعين قيد التنفيذ بالفعل كما هو حال مصنع معادن البطاريات الكهربائية بقيمة 2 مليار دولار.

وقال الخريف إن المشروعات ستوفر أكثر من 14 ألف فرصة عمل، كما تفحص الوزارة الآن 145 طلب ترخيص استكشاف من شركات أجنبية.

وبين الوزير الخريف أن الاستثمارات ستستمر في جعل المملكة مركزا للإنتاج والتعدين واللوجستيات في منطقة تمتد من أفريقيا إلى آسيا وتدعم أيضا تحول قطاع التعدين السعودي حتى يتمكن من تحقيق أقصى إمكاناته.

المصدر: “واس”