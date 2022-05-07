السفارة الروسية في ألمانيا تعلن إحباط “هجوم إرهابي بالمتفجرات” ضد الصحفيين الروس في برلين

السفارة الروسية في ألمانيا تعلن إحباط “هجوم إرهابي بالمتفجرات” ضد الصحفيين الروس في برلين

روسيا – أعلنت السفارة الروسية أنه تم إحباط “هجوم إرهابي بالمتفجرات “ضد صحفيي وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم في برلين.

وقالت مصادر إنه تم العثور على جسم مشبوه في المبنى الذي يعيشون فيه. وبعد عمليات التحقق أكد خبراء المتفجرات أنها عبوة ناسفة مزروعة في محراب المبنى.

وأرسلت السفارة الروسية مذكرة إلى وزارة الخارجية الألمانية تطالب بالتحقيق في الحادث.

بدورها طالبت وزارة الخارجية الروسية السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى باتخاذ تدابير فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها.

وجاء في بيان الخارجية: “نطالب السلطات الألمانية ودول الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الأخرى باتخاذ إجراءات فورية لحماية الصحفيين الروس وأفراد عائلاتهم على أراضيها. والحكومة الألمانية ملزمة بإجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة”.

وتعتبر وزارة الخارجية الروسية هذا الحادث “نتيجة مباشرة للاضطهاد الذي يتعرض له الغرب لوسائل الإعلام الروسية وموظفيها”.

وأضافت الوزارة الروسية أن “القرار المسيس بإبعاد وسائل الإعلام الروسية عن البث في الاتحاد الأوروبي كان نذيرا لتخويفهم الجسدي حتى القضاء عليهم”.

وتابع البيان: “يجب تقديم تقييم محايد لهذا الهجوم الفاضح على المبادئ الأساسية للديمقراطية – حرية التعبير وسلامة الصحفيين – من خلال الهياكل المتخصصة لحماية حقوق الصحفيين في الأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

من جهتها باشرت الشرطة الألمانية تحقيقا بالحادث وتم فتح تحقيق جنائي بعد اكتشاف وجود جسم مشبوه (متفجرات) في المبنى المذكور.

في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، تعرض مبنى يقطنه صحفيو وسائل الإعلام الروسية وعائلاتهم للهجوم. كما علمت وكالة “نوفوستي” من مصادر قريبة من التحقيق، تم العثور على متفجرات (عبوة ناسفة) في محراب المبنى، وتم إجلاء الصحفيين وأفراد عائلاتهم واستدعاء ضباط الشرطة وخبراء المتفجرات إلى مكان الحادث.

المصدر: RT