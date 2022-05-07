العراق – أكد مسؤولون في الصحة العراقية أن محافظة كركوك سجلت حالة وفاة بالحمى النزفية، بعد يوم من تسجيل محافظة نينوى أولى حالات الإصابة بهذا المرض الذي ارتفعت الإصابات به مؤخرا في البلاد.

ووفق الاحصائية الأخيرة التي أعلنتها وزارة الصحة العراقية في أبريل الماضي، سجلت البلاد 24 إصابة بالمرض الفيروسي، والذي يعرف كذلك باسم “حمى الكونغو”، وغالبيتها في المحافظات الجنوبية، لكن الفيروس ظهر في الأيام الأخيرة في المحافظات الشمالية أيضا، مؤكدة أن “المرض لا يعد متفشيا”.

وتعد هذه الوفاة السادسة على الأقل خلال شهر، إذ سجلت قبلها حالة وفاة في محافظة بابل نهاية شهر أبريل الماضي.

وقال معاون مدير صحة كركوك زياد خلف، إن “المريض الذي سجلت إصابته الأحد الماضي، توفي بعد ظهر الجمعة”، مضيفا أنه “شخص كان يمارس عمليات الذبح العشوائي للماشية”.

من جهته، أعلن محافظ كركوك راكان الجبوري، أن “المحافظة اتخذت إجراءات مشددة لتلافي وقوع إصابات جديدة”.

وأضاف، أنه “اتخذ قرارا بمنع دخول وخروج الثروة الحيوانية من المحافظة، إلى جانب إجراء أعمال تعقيم ومتابعة للمنطقة التي ظهرت بها الإصابة قبل أيام”.

وتابع: “تم منع الذبح العشوائي للماشية بشكل تام في كركوك وتنفيذ 7 حملات تعقيم على مناطق الثروة الحيوانية في الأقضية والنواحي”، مشددا على أنه “لم تسجل أية إصابات جديدة في كركوك”.

بدوره، أكد المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر، أن البلاد لا تشهد “حالة تفش.. حتى الآن الإصابات محدودة، كل عام نسجل إصابات ووفيات، كانت ولا تزال محدودة”.

وأضاف: “معدل هذا العام أعلى من السنة الماضية ولذلك كثفنا التدابير الوقائية”.

وأشارت وزارة الصحة، إلى أن “الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالمرض هم مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة”.

ولا يوجد لقاح لهذا المرض عند الإنسان أو الحيوان، أما أعراضه الأولية فهي “الحمى وآلام العضلات وآلام البطن، لكن عند تطوره، يؤدي إلى نزيف من العين والأذن والأنف، وصولا إلى فشل في أعضاء الجسم ما ينتج عنه الوفاة، بحسب وزارة الصحة العراقية.

المصدر: “أ ف ب”