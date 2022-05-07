مصر – نفت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات في مصر ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقف حركة تداول الذهب.

وأكدت الشعبة في بيان لها اليوم السبت، على أن المنشور صادر من شركة وهمية وغير معروفة وغير مسجلة في الشعبة، مشددة على أنه لم يتم إيقاف عمليات بيع وشراء الذهب من قبل أي محل.

وذكرت الشعبة أن ما جاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة، وأن تسعير الذهب في مصر يخضع لشفافية كاملة، وفقا لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الأوقية في البورصات العالمية

وأشارت إلى أن مثل تلك البيانات الوهمية هدفها إحداث حالة من الاحتقان والاضطراب للسوق، مطالبين الجميع الحذر من تداولها خاصة وأن هناك مواقع إخبارية قامت بنقلها دون التأكد من صحتها كما نقلت أخبارا غير صحيحة عن أعضاء غير مدرجين بالشعبة.

وأضافت أن مثل تلك الشائعات هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات.

المصدر: RT