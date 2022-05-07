أنغولا – حقق الوداد الرياضي المغربي فوزا عريضا على مضيفه بيترو أتلتيكو الأنغولي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق المغربي كل من البرازيلي تياغو أزولاو لاعب أتلتيكو بالخطأ في مرماه ويحيى جبران والكونغولي غاي مبينزا في الدقائق 16 و45 و68 على الترتيب، فيما سجل هدف أصحاب الأرض الوحيد، ريكاردو جوب إيستيفاو في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

وأنهى الفريق الأنغولي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه البرازيلي ويليام سواريز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وبهذا الفوز العريض، اقترب الوداد كثيرا من التأهل إلى نهائي البطولة القارية بانتظار الحسم في مباراة الإياب التي من المقرر أن يستضيفها على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء المغربية السبت المقبل.

المصدر: RT