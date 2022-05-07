إيطاليا – حول جنوى تأخره بهدف أمام ضيفه يوفنتوس إلى فوز ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح فريق “السيدة العجوز” باب التسجيل بعد ثلاث دقائق على انطلاق الشوط الثاني عن طريق نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا.

وفي الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء قلب جنوى النتيجة رأسا على عقب بتسجيله لهدفين متتاليين عن طريق الآيسلندي ألبرت غودموندسون في الدقيقة الـ87 ودومينيكو كريتشيتو في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز، رفع جنوى رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ19 قبل الأخير، لينعش حظوظه في الابتعاد عن قاع الترتيب والنجاة من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

في المقابل، توقف رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق “الكالتشيو”.

المصدر: RT