روسيا – تخطط شركة الشحن الروسية الرائدة “سوفكوم فلوت” لبيع جزء من أسطولها، وتحديدا بيع سفن “قديمة” والتي يكون تشغيلها محدودا بسبب العقوبات الغربية المفروضة.

ولم تحدد الشركة، التي تعد أكبر شركة شحن في روسيا، عدد السفن المزمع بيعها. وسابقا تم إدراج”سوفكوم فلوت” في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا، حيث تم حظر التعامل معها.

وقالت الشركة لوكالة “إنترفاكس” الروسية: “يتم عرض السفن (القديمة) للبيع في السوق، وكذلك السفن التي لا يبدو تشغيلها مناسبا بسبب القيود المفروضة على الأسطول التجاري الروسي”.

وفي نهاية فبراير الماضي، شمل أسطول “سوفكوم فلوت” 134 سفينة، منها 108 ناقلات و 14 ناقلة غاز و 11 ناقلة متخصصة. وأشارت شركة التأمين Lloyd’s List إلى أن “سوفكوم فلوت” من الممكن أن يبيع سفنا للإمارات والصين.

المصدر: إنترفاكس