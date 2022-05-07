إنجلترا – أعلن نادي تشيلسي اللندني السبت، في بيان رسمي أنه وافق على شروط الاستحواذ على النادي من قبل تحالف برئاسة رجل الأعمال الأمريكي، تود بويلي.

ونشر نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي بيانا جاء فيه: “يعلن تشيلسي شراء تود بويلي للنادي وأنه المالك الجديد.. ويمكن أن يؤكد نادي تشيلسي لكرة القدم أنه تم الاتفاق على الشروط لمجموعة ملكية جديدة للاستحواذ على النادي بقيادة تود بويلي وكليرليك كابيتال ومارك والتر وهانسيورج فايس”.

وشدد النادي على أنه “سيتم تحويل هذه العائدات إلى حساب مصرفي مجمد في المملكة المتحدة بقصد التبرع بنسبة 100% للجمعيات الخيرية، كما ذكر مالك النادي السابق الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش سابقا.

وسيتطلب تحويل الأموال من الحساب المصرفي المجمد في المملكة المتحدة موافقة الحكومة البريطانية.

ومن المتوقع إغلاق الصفقة في نهاية مايو.

وتوصل تشيلسي إلى اتفاق في الساعات الماضية مع تحالف تود بويلي على بيع النادي مقابل 2.5 مليون جنيه إسترليني (3.08 مليار دولار) مع إلزامية الملاك الجدد بدفع 1.75 مليار جنيه للاستثمار في النادي.

وكان الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش قد اضطر إلى بيع “فخر لندن” نتيجة القيود المفروضة في بريطانيا على رجال الأعمال الروس بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

يذكر أن أبراموفيتش البالغ من العمر 55 عاما، اشترى نادي تشيلسي لكرة القدم في عام 2003 مقابل 140 مليون جنيه إسترليني (حوالي 233 مليون دولار في ذلك الوقت) من المالك السابق الإنجليزي كين بيتس.

وتوج نادي تشيلسي خلال إدارة أبراموفيتش، بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز خمس مرات، كأس الاتحاد ثلاث مرات، كأس الرابطة مرتين، كأس السوبر مرتين، دوري أبطال أوروبا مرتين عامي (2012 ، 2021) والدوري الأوروبي مرتين (2013 ، 2019)، إضافة إلى فوزه بكأس السوبر الأوروبي 2021، وكأس العالم للأندية 2022.

المصدر: chelseafc.com