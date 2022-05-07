إنجلترا – تصدر الثنائي كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم (2021-2022).

وأعلنت شركة “EA Sports” المنتجة للعبة “فيفا 22″، أحد الرعاة الرئيسيين للبريميرليغ، عن التشكيلة المثالية لإصدار FIFA 22.

وحصل رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، وصلاح مهاجم ليفربول، على أعلى بطاقة (97) بين كافة اللاعبين، ليقودا خط الهجوم رفقة هيونج مين سون (توتنهام) وساديو ماني (ليفربول).

ويضم الفريق المكون من 15 لاعبا ستة لاعبين من ليفربول وخمسة لاعبين من مانشستر سيتي، فيما خلت التشكيلة من أسماء لاعبي تشيلسي، صاحب المركز الثالث، فيما تضمنت اثنين من المان يونايتد، الذي تراجع للمرتبة السادسة هذا الموسم وأصبح على وشك الإخفاق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وضمت تشكيلة البريميرليغ المثالية كلا من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول).

الدفاع: فان دايك وأليكسندر أرنولد (ليفربول)، جواو كانسيلو وروبن دياز (مانشستر سيتي).

الوسط: رودري، برناردو سيلفا ودي بروين (مانشستر سيتي)، برونو فيرنانديز (مان يونايتد) وديكلان رايس (وست هام).

الهجوم: ساديو ماني وجوتا وصلاح (ليفربول)، رونالدو (مان يونايتد) وسون (توتنهام).

المصدر:punchng