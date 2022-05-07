ليبيا – وصف رئيس حزب الإئتلاف الجمهوري والمحلل والناشط السياسي عز الدين عقيل مسار اللجنة العسكرية “5+5″ السابق والحالي بـ”العقيم والذي يمضي على رجل واحدة”.

عقيل وفي تصريحات أدلى بها لموقع “إرم نيوز” ، أوضح أن مسار هذه اللجنة هو من أكثر المسارات عقمًا، وهو المسار الأساسي الذي يعتمد عليه ما يسمى بالمجتمع الدولي لممارسة الخداع والغش والنفاق تجاه الليبيين.

وأكد عقيل أن الذين يمثلون الجيش هم ضباط حقيقيون وينتمون إلى جيش فعلي، أما في الطرف الآخر فلا يوجد جيش غرب البلاد أو قيادة، فالمهيمن على الغرب الليبي هو الميليشيات التي تسيطر على الوضع هناك، مثل تلك التي يسيطر عليها غنيوة الككلي أو غيرها.

وبحسب عقيل، فإن ممثلي اللجنة 5+5 في المنطقة الغربية ممنوعون بقرار من السفيرين الأمريكي والبريطاني من التواصل مع زعماء الميليشيات، ما يفسر استمرار الحروب، خاصة أن زعماء الميليشيات لا يعترفون بهذه اللجنة ويتجاهلون كل ما تقوم به الأمم المتحدة ويصفون كل من يحمل بزة عسكرية بأنه تابع لجيش القذافي.