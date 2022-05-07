فلسطين : نرحب بموقف واشنطن من الاستيطان لكنه غير كاف

فلسطين : نرحب بموقف واشنطن من الاستيطان لكنه غير كاف

فلسطين – رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، السبت، بموقف نظيرتها الأمريكية الرافض لإعلان إسرائيل نيتها بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن هذا الموقف “غير كاف”.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان وصل الأناضول: “نرحب بموقف الخارجية الأمريكية والذي جاء على خلفية إعلان الاحتلال عن مخططات جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة”.

وأضافت أن هذا الموقف “غير كاف ولا يرتقي لمستوى جريمة الاستيطان باعتبارها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات جنيف والانقلاب على الاتفاقيات الموقعة، وباعتبارها غير قانونية وغير شرعية”.

وحملت الخارجية الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه المخططات الاستعمارية التوسعية ونتائجها على فرص تحقيق السلام.

وقالت إنها تتابع هذه القضية مع المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة ومجالسها ومنظماتها المختصة بهدف حشد أوسع إدانات لهذه المشاريع.

وكانت الولايات المتحدة قد استنكرت نية اسرائيل المصادقة على بناء حوالي 4 آلاف وحدة سكنية في الضفة الغربية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جالينا بورتير في إيجاز للصحفيين إن “الإدارة الأمريكية تعارض توسيع المستوطنات”.

وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية الجمعة، أن “اللجنة الفرعية للاستيطان في المجلس الأعلى للتنظيم التابع للإدارة المدنية ستلتئم يوم الخميس المقبل، للمصادقة على خمس وعشرين خطة لبناء أربعة آلاف وحدة سكنية تقريبا في مستوطنات يهودا والسامرة (الضفة).

الأناضول