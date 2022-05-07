في إجراء ضد كوريا الشمالية.. واشنطن تفرض عقوبات على “خلاط بيتكوين”

في إجراء ضد كوريا الشمالية.. واشنطن تفرض عقوبات على “خلاط بيتكوين”

الولايات المتحدة – أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على خدمة الإنترنت Blender.io المعروفة بـ”خلاط العملات المعماة”، متهمة كوريا الشمالية بإساءة استغلالها.

وحمل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان صدر عنه اليوم الجمعة حكومة بيونغ يانغ المسؤولية عن استخدام الخدمة المذكورة لـ”دعم أنشطتها غير القانونية في المجال السيبراني وغسيل العملات الافتراضية المسروقة”.

واتهم بلينكن كوريا الشمالية بتنفيذ عمليات سرقة أموال في بورصات العملات المشفرة ومن شركات مرتبطة بخدمة “بلوكتشين” في محاولة للالتفاف على العقوبات الأمريكية والأممية وتحقيق إيرادات بغية تطوير برامجها الخاصة بتطوير أسلحة الدمار الشامل والصواريخ الباليستية.

وشدد الوزير الأمريكي على أن “خلاط بيتكوين” Blender.io أتاح لـ”لاعبين سيبرانيين خبيثيين” من كوريا الشمالية الخلط بين تلك الأموال المسروقة وعملات افتراضية مجهولة الهوية بهدف تسهيل غسيل الأموال، منها جزء من الأرباح الناجمة عن سرقة نحو 620 مليون دولار من شركة Sky Mavis المعنية بإنتاج الألعاب الإلكترونية في مارس الماضي.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة “لا تزال متمسكة بالبحث عن دبلوماسية مع كوريا الشمالية وتدعوها إلى الانخراط في الحوار”، مضيفا: “في الوقت نفسه، سنواصل مكافحة الأنشطة السيبرانية غير القانونية التي تمارسها كوريا الشمالية، وكذلك مخالفاتها لقرارات مجلس الأمن الدولي”.

المصدر: RT