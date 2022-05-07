ألمانيا – يساعد التقليل من تناول فيتامين В3 والفواكه في الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة.

ويشير موقع Focus Online، إلى أن أمراض الكبد لا تظهر أعراضها في المراحل المبكرة. ولكن من أجل حماية الكبد ومنع إصابته يجب استبعاد بعض المواد الغذائية من النظام الغذائي اليومي.

ويضيف الموقع، أولا وقبل كل شيء يجب التقليل من استهلاك المكملات المحتوية على فيتامين А أو فيتامين В3، اللذين يمكن أن يكونا السبب في الصداع وتهيج الجلد أيضا. كما لا ينبغي أن تحل محلهما أي منتجات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يحفز التناول المنتظم للعقاقير القوية، مثل الباراسيتامول، بتلف الكبد.

ويشير الموقع، إلى أن سكر الفركتوز، يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني. لذلك ينصح الخبراء باستهلاك الفاكهة باعتدال. وقد ظهر أن 100 غرام من التفاح تحتوي على سكر الفركتوز أكثر مما في 100 ملليلتر من مشروبات الكولا. ومع مرور الوقت يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في الكبد، الذي يمكن أن يسببه الوزن الزائد، إلى تلف الكبد.

وأخيرا، يعتبر تناول المشروبات الكحولية السبب الأكثر شيوعا لتلف الكبد. فقد أثبت خبراء مركز علم المخدرات الألماني، أن على الرجال عدم تناول أكثر من كأسين من النبيذ أو الجعة في اليوم، وعلى النساء تناول نصف هذه الكمية.

المصدر: نوفوستي