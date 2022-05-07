أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا، يومها الـ73، مع استمرار القوات الروسية في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات لتحرير أراضي دونباس.
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المصدر : RT