أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا، يومها الـ73، مع استمرار القوات الروسية في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات لتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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دونيتسك: إجلاء مدنيين من منطقة “أزوفستال” اليوم السبت

بالفيديو.. “بانتسير-اس1” روسية تسقط “بيرقدار” في سماء أوكرانيا

السلطات الروسية تحقق في وقائع جديدة عن تعذيب عسكريين روس في أوكرانيا

دونيتسك: إدارة مدينة بوباسنايا تحت سيطرة الجيش الروسي وقواتنا

موسكو تعلن تحرير 11 من البحارة الروس المحتجزين في أوكرانيا

مصدر: الجيش الأوكراني عاجز عن التصدي للطائرات الروسية بدون طيار

الجيش الروسي: قواتنا الصاروخية والمدفعية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية

القوات الروسية تعلن تدمير أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بغارات جوية في منطقة خاركوف

عسكري أوكراني: هددوني بطردي من العمل إن لم أذهب للقتال

البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا

بالفيديو.. ساراتوف الروسية تخلّد أسماء أبنائها الذي سقطوا في أوكرانيا

دونيتسك: معظم الأسلحة التي قدمها الغرب إلى أوكرانيا عبارة عن خردة

صحفية فرنسية تقدم لمجلس الأمن إفادات شهود عيان على جرائم كتيبة “آزوف” النازية في أوكرانيا

قديروف يكشف عن إحباط هجوم مضاد شنته قوات كييف في لوغانسك

الدفاع الروسية: النازيون يستخدمون المدنيين الأوكرانيين دروعا بشرية في مواجهة قواتنا

مقر التنسيق الروسي: إجلاء 50 مدنيا عن مصنع “آزوفستال” في ماريوبول

الدفاع الروسية: النازيون يستعدون لاستفزازات بمنطقة تتركز فيها صناعات كيمياوية بدونباس

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المصدر : RT