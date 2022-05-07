 لحظة بلحظة.. اليوم الـ73 للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – دخلت العملية العسكرية الخاصة التي يخوضها الجيش الروسي في أوكرانيا، يومها الـ73، مع استمرار القوات الروسية في ضرب المرافق العسكرية الأوكرانية وتنفيذ عمليات لتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

  • قيادي في قوات دونيتسك: أول اتصال مباشر بين العسكريين الروس والأوكرانيين في ماريوبول
  • دونيتسك: إجلاء مدنيين من منطقة “أزوفستال” اليوم السبت
  • بالفيديو.. “بانتسير-اس1” روسية تسقط “بيرقدار” في سماء أوكرانيا
  • السلطات الروسية تحقق في وقائع جديدة عن تعذيب عسكريين روس في أوكرانيا
  • دونيتسك: إدارة مدينة بوباسنايا تحت سيطرة الجيش الروسي وقواتنا
  • موسكو تعلن تحرير 11 من البحارة الروس المحتجزين في أوكرانيا
  • مصدر: الجيش الأوكراني عاجز عن التصدي للطائرات الروسية بدون طيار
  • الجيش الروسي: قواتنا الصاروخية والمدفعية قصفت خلال الليل 44 مركز قيادة و196 معقلا للقوات الأوكرانية
  • القوات الروسية تعلن تدمير أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا  بغارات جوية في منطقة خاركوف
  • عسكري أوكراني: هددوني بطردي من العمل إن لم أذهب للقتال
  • البنتاغون يكشف عدد جنوده في أوروبا المستعدين لمواجهة روسيا
  • بالفيديو.. ساراتوف الروسية تخلّد أسماء أبنائها الذي سقطوا في أوكرانيا
  • دونيتسك: معظم الأسلحة التي قدمها الغرب إلى أوكرانيا عبارة عن خردة
  • صحفية فرنسية تقدم لمجلس الأمن إفادات شهود عيان على جرائم كتيبة “آزوف” النازية في أوكرانيا
  • قديروف يكشف عن إحباط هجوم مضاد شنته قوات كييف في لوغانسك
  • الدفاع الروسية: النازيون يستخدمون المدنيين الأوكرانيين دروعا بشرية في مواجهة قواتنا
  • مقر التنسيق الروسي: إجلاء 50 مدنيا عن مصنع “آزوفستال” في ماريوبول
  • الدفاع الروسية: النازيون يستعدون لاستفزازات بمنطقة تتركز فيها صناعات كيمياوية بدونباس
  • ضابط لاتفي: أوكرانيا تخطط لاستهداف جسر القرم في 9 مايو

…………………………………………….

ردود الفعل

  • السفارة الروسية في ألمانيا تعلن إحباط “هجوم إرهابي بالمتفجرات” ضد الصحفيين الروس في برلين
  • الناتو: ندعم أوكرانيا بقوة ولن نصبح طرفا في الصراع
  • برلماني روسي يتحدث عن مستقبل المناطق المحررة في أوكرانيا
  • ترامب: إدارة بايدن لا تعرف كيفية التعامل مع بوتين
  • وزير الدفاع الياباني: الرد على خطوات روسيا في أوكرانيا مهم لردع الصين
  • بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا تشمل ذخائر وأجهزة رادار
  • “البنتاغون”: قرار استخدام المعلومات الاستخباراتية الأمريكية يعود لكييف
  • لأول مرة.. مجلس الأمن الدولي يجمع على بيان حول أوكرانيا
  • موسكو: مواد الصحفيين الغربيين تؤكد جرائم النازيين في أوكرانيا

المصدر : RT