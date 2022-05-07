الولايات المتحدة – بحث الملك الأردني عبد الله الثاني العلاقات العسكرية بين بلاده والولايات المتحدة، وذلك في اجتماعين منفصلين مع اثنين من القادة العسكريين الأمريكيين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك التقى في مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأمريكية، كلا من قائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول ريتشارد كلارك، في مستهل زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الوكالة أنه جرى خلال اللقاءين المنفصلين بحث التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية.

وأضافت أنه “تم استعراض الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن نهج شمولي”.

المصدر: وكالة الأنباء الأردنية