مقتل ضابطين في الأمن اليمني بهجوم لـ”القاعدة” على مقر أمني في الضالع

مقتل ضابطين في الأمن اليمني بهجوم لـ”القاعدة” على مقر أمني في الضالع

اليمن – قتل ضابطان كبيران في الأمن اليمني امس الجمعة بهجوم شنه تنظيم “القاعدة” الإرهابي على مقر أمني بمحافظة الضالع جنوب صنعاء، فيما تمت تصفية 5 من المهاجمين.

وقال مصدر محلي مسؤول إن هجوما لعناصر من تنظيم القاعدة استهدف مقر قيادة قوات الحزام الأمني الواقع في منطقة “حكولة” في الجهة الشمالية من مديرية الضالع مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وأكد المصدر أن اشتباكات أعقبت الهجوم، وقعت أمام بوابة المقر الأمني وداخله، وأسفرت عن مقتل العقيد محمد يحيى الشوبجي قائد وحدة مكافحة الإرهاب في الضالع، والنقيب وليد الضامي نائب قائد قوات الحزام الأمني بالمحافظة.

وتابع “كما تسبب الهجوم والاشتباكات بسقوط عدد من الجرحى من أفراد الحراسة الأمنية”.

وأشار المصدر إلى أن الاشتباكات توقفت، وتم إسعاف المصابين وبعضهم بحالة حرجة.

وقوات الحزام الأمني وكذلك وحدة مكافحة الإرهاب في محافظة الضالع، تتبعان قوات المجلس الانتقالي الجنوبي والذي تسيطر قواته على معظم مناطق المحافظة.

وأكدت وسائل إعلام تابعة للانتقالي الجنوبي مقتل قائد مكافحة الإرهاب في الضالع محمد الشوبجي ونائب قائد الحزام الأمني وليد الضامي إثر اشتباكات مع عناصر تنظيم القاعدة في مقر الحزام الأمني سقط خلالها أيضا مقتل خمسة من عناصر التنظيم.

المصدر: وسائل إعلام يمنية