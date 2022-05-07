مدريد – فشل النجم الإسباني رافائيل نادال في التأهل إلى نصف نهائي بطولة مدريد للأساتذة بكرة المضرب بخسارته اليوم الجمعة أمام مواطنه كارلوس ألكاراز في الدور ربع النهائي من المسابقة.

وتمكن ألكاراز الذي احتفل أمس بعيد ميلاده الـ19 من حسم المباراة لمصلحته بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة، نتائجها: 6-2 و1-6 و6-3، خلال ساعتين و29 دقيقة.

وأخفق نادال البالغ 35 عاما بتعزيز رقمه القياسي في مدريد من خلال التتويج باللقب للمرة السادسة خلال مسيرته.

في المقابل، صعد ألكاراز إلى نصف النهائي لملاقاة الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي تغلب في وقت سابق اليوم على البولندي هوبرت هوركاش بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-4.

المصدر: rsport.ria.ru