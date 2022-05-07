العراق – كشفت وزارةُ الموارد المائية عن وصولِ وفدٍ تركيٍ رفيع المستوى إلى العراق خلال الأيام المقبلة للبحثِ في الآلياتِ التي يُمكن الاتفاقُ عليها بشأن الاطلاقات المائية..

وقال مستشارُ الوزارة عون ذياب في تصريحاتٍ صحفية، إنه سيتم مناقشةُ الوفد حول الحصةِ الثابتة لنهري دجلة والفرات. وعليه فالأمرُ مهمٌ لحسمِ هذا الأمر للحصولِ على حصة العراق العادلة من المياه.. معربا عن أمله بأن يتمَ التفاوضُ مع أنقرة لإطلاقِ الكميات الكافية كون العراق لديه حصةٌ ضمن اتفاقاتِ الدول المتشاطئة..

وأضاف أن الضررَ يجب ان يتقاسمَه الجميع. وعليه فالعراقُ ينتظر وصولَ الوفد بعد عطلةِ العيد لحل الملفات المائية كافة .

المصدر: التغيير